I primi 50 anni dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato

di SSN

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato con lo slogan “50 anni di valori, impegno e passione” celebra il 29 e 30 settembre il 50° anniversario dalla fondazione. Oggi, 29 settembre, presso l’aula Paolo VI in Vaticano, si terrà l’udienza con Papa Francesco a cui parteciperanno oltre 7.000 poliziotti e familiari provenienti da tutte le regioni d’Italia.



Il giorno 30 settembre sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia, alla presenza del Presidente della Repubblica, si terrà, aperta alla cittadinanza, la sfilata degli iscritti alle 167 sezioni italiane ed estere ANPS.

Allestimenti, esibizioni, anche musicali, stand informativi ed esami medici gratuiti saranno offerti ai cittadini per tutta la giornata a Piazza dei Ravennati.



Anche gli iscritti alle Sezioni ANPS presenti a Sassari, Olbia e Alghero parteciperanno a questi due importanti appuntamenti con una rappresentanza. Video e foto su www.poliziadistato.tv

