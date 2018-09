Sassari, partono i lavori di manutenzione del rio Calamasciu

di SSN

Iniziano lunedì primo ottobre i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria del rio Calamasciu. Gli interventi, del valore di 160mila euro, coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari e assegnati a un'impresa di Pattada, interesseranno successivamente anche rio Piandanna - Li Gadduffi e del rio Giuncheddu. Si partirà con la pulizia e rimozione di eventuali rifiuti presenti nel corso d'acqua con priorità alle situazioni a maggior rischio idraulico secondo le norme del Pai (Piano di assetto idrogeologico), in corrispondenza quindi degli attraversamenti stradali dei corsi d'acqua.



Il cantiere interesserà l'area demaniale di competenza del Comune e non le aree adiacenti ai corsi d'acqua che sono di spettanza dei proprietari dei terreni.

«Con un ulteriore finanziamento di 1 milione e 900mila euro di fondi regionali, si metterà in sicurezza il canale tombato del rio Calamasciu. Altri 40mila euro saranno investiti per la progettazione del canale tombato del rio Sant'Orsola, tra via Sorso e viale Sicilia» spiega l'assessore alle Politiche per le infrastrutture della mobilità urbana e rurale, polizia municipale e protezione civile Antonio Piu.