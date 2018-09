Sennori, aree Peep: i proprietari di abitazioni potranno riscattare il diritto di superficie

di SSN

Il Comune di Sennori apre le porte del libero mercato ai cittadini che sono proprietari di una casa realizzata in diritto di superficie su terreno comunale in una zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP). Si tratta nella maggior parte dei casi, di proprietari che risultano attualmente titolari del solo diritto di superficie sull'immobile ma non dell’area corrispondente sulla quale è stato costruito l’edificio.



Per trasformare il diritto di superficie in proprietà e ottenere l'eliminazione dei vincoli relativi alla compravendita dell'alloggio e al canone di locazione devono versare al Comune un corrispettivo in denaro, ottenendo la piena proprietà dell’immobile. In questo modo i cittadini possono aumentare così il valore commerciale della propria casa, semplificando e facilitando le procedure di accesso al credito, l'eventuale compravendita dell’abitazione.



La Giunta comunale ha fornito gli indirizzi agli uffici per avviare le pratiche: chi è interessato alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree PEEP, nonché all'eliminazione dei vincoli convenzionali gravanti sugli alloggi, deve manifestare la propria adesione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, entro e non oltre il 31 ottobre 2018.