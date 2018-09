Stazione di Sassari, canadese arrestato per resistenza

di SSN

Nell’ambito di servizi di controllo e vigilanza dedicati al programma “Stazioni sicure”, il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sardegna ha intensificato l’attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica nelle stazioni ferroviarie.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Sottosezione Polfer di Sassari, hanno identificato, nei pressi della stazione ferroviaria, un cittadino canadese di origini brasiliane 37enne, che alla richiesta dei documenti si è mostrato subito insofferente dichiarando di non avere documentazioni al seguito e fornendo generalità di fantasia.

Successivamente lo straniero si è scagliato contro gli operatori tentando la fuga ma è stato prontamente bloccato.

L’uomo è stato così tratto in arresto per resistenza e violenza a P.U. e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice. del Tribunale di Sassari.