“Florinas in Giallo”: lettori e scrittori a tavola per la chiusura dell'evento

di SSN

Gran finale, domenica 30 settembre, per “Florinas in Giallo. L’isola dei misteri”, il festival letterario organizzato dal Comune in collaborazione con Associazione Itinerandia e le librerie Azuni di Sassari e Cyrano di Alghero. La giornata inizia alle 12 con “Su Ziru”, un aperitivo itinerante per le vie di Florinas insieme a Francesco Abate e Carlo A. Melis Costa, che, in compagnia di Lalla Careddu, parlano del loro romanzo a quattro mani “El corregidor” (Piemme).



Alle 13.30 in via Roma, nel piazzale delle scuole elementari, inizia il “Pranzo Romanzo” (per chi ha prenotato nei giorni scorsi) curato dal giornalista gastronomico Giovanni Fancello, con il supporto logistico del Gruppo Folk Figulinas. Lettori e scrittori siederanno alla stessa tavola e avranno modo di dialogare e conoscersi reciprocamente in maniera informale. Il menu è disegnato sugli ospiti del festival e prevede piatti come “melanzane alla Montelepre alla maniera di Gavino Zucca”, “porchetta occultata”, “enigma del dolce sardo piemontese”.



Dalle 18 alle 20 la biblioteca comunale propone ai bambini, a cura di Comes, una Caccia al tesoro letteraria e il laboratorio ludico e di animazione alla lettura “La lente del piccolo detective”. Alle 15 tornano i racconti cinematografici a cura della Società Umanitaria, mentre alle 17 Gavino Zucca parla del suo libro “Il giallo di Montelepre” (Newton Compton), insieme a Gianni Tetti, e alle 18 Vindice Lecis presenta “Il nemico”, accompagnato dalla giornalista Daniela Preziosi (Il Manifesto). Alle 19 Miguel Gotor e Massimo Bordin conducono l’incontro “Il delitto moro. Quarant’anni di misteri”. Infine, alle 20, Enrico Pandiani presenta al pubblico il racconto scritto durante la sua residenza letteraria a Florinas, che è per tema il furto ed è ambientato in paese.