Domenica nera per la Torres contro il Monterosi

di SSN

Nella quarta giornata di campionato di Serie D la Torres concede una vittoria fin troppo facile al Monterosi che nel primo tempo stordisce i sassaresi con la doppietta di Nohman e, nella ripresa, chiude i conti con il 3-0 di Gabbianelli.

Sconfitta senza attenuanti per la squadra di Pino Tortora, in tribuna per via della squalifica di tre turni (a sostituirlo in panchina il vice Melfi), incapace di reagire alla supremazia dei locali, pasticciona in mezzo al campo e poco lucida in avanti.



Monterosi – Torres 3-0

Monterosi: Frasca, Francescangeli, Rasi, Mastrantonio, Gasperini, Messina, Pisanu, Gerevini (dal 29’ st Proia), Nohman (dal 32’ st Liurni), Gabbianelli (dal 24’ st Alonzi), Abreu (dal 29’ st Pellecani). A disp. Chingari, Sabatini, Barbato, Giannetti. All. Mariotti.

Torres: Kinalis (dal 1’ st Tsoulfas), Briukhov, Leto (dal 39’ st Pinna), Scioni, Peana, Lazazzera, Sarritzu (dal 24’ st Piga), Bilea, Padovani (dal 15’ st Camilli), Ayo, Bianco (dal 1’ st Demartis). A disp. Piana, Saba, Uleri, Virdis. All. Melfi (in seconda)

Arbitro William Villa di Rimini

Reti: 15’ e 41’ Nohman (rig) 12’ st Gabbianelli