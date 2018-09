Beffa all'ultimo minuto per il Latte Dolce, a Sassari passa il Latina

di SSN

Quarta giornata di campionato di serie D. Reduce dal successo per 2-1 nella stracittadina sassarese, il Sassari calcio Latte Dolce torna ancora una volta a calpestare l'erba del Vanni Sanna - stavolta da padrone di casa – in occasione della sfida odierna al Latina di mister Carmine Parlato. Mister Udassi cambia uomini formazione, dà spazio a Patacchiola in difesa con Antonelli e Cabeccia, butta dentro Gianni dal primo minuto e ripropone il '99 Gadau a centrocampo. Torna a Sassari l'ex torresino Iadaresta, oggi con i laziali. Il Latina prova a sorprendere i biancocelesti in apertura, ma il tiro del numero undici ospite si spegne di molto a lato della porta difesa da Pittalis. Primi minuti di schermaglie da mediana e tentativi a salve, poi Sartor si illumina: bella la giocata, para Bortolameotti. Ranellucci ferma irregolarmente Sartor e rimedia un giallo. Pochi spunti da appuntare, timide puntate offensive che però non lasciano tracci sul tabellino. Al 40' Pittalis manca l'uscita, Iadaresta tenta il colpo gobbo di testa, Antonelli libera e salva.



Pericoloso il Latina, Antonelli sventa ancora in corner. Si torna negli spogliatoi. Giallo per Bianchi, il Latina spezza tutte le trame, la partita va avanti a ritmo lento e senza sussulti e il risultato non si sblocca. Ll'8 del secondo tempo Palmas imbecca meravigliosamente Pireddu in piena area: pronta la conclusione, para Bortolameotti. Dentro Pireddu per Daga, poi anche Piga per Gadau. Punizione di Palmas a spiovere alta sopra la traversa. Scognamillo in attacco e Masala in mediana per mister Udassi, quindi dentro anche Scanu, ammonito appena entrato. Brutto fallo du Dionisi su Scanu al vertice sinistro dell'area del Latina: prova Bianchi a giro, sfera a lato. Masala dalla lughissima, Bortolameotti blocca a terra. Al 44' la beffa: Pittalis manca l'uscita, Iadaresta alza la parabola di testa e il pallone finisce in rete per lo 0-1 avversario. Cinque di recupero, a fine gara festeggia il Latina.



Sassari calcio Latte Dolce: Pittalis, Patacchiola, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Pireddu (13' st Daga), Gianni (27' st Masala), Sartor (35' st Scanu), Gadau (18' st Piga), Palmas (24' st Scognamillo). A disposizione: Garau, Ravot, Scanu, Marcangeli, Carboni. All. Stefano Udassi

Latina: Bortolameotti, Ranellucci, Demartino, Iadaresta, Cittadino, Masini (22' st Galasso), Tinti, Dionisi, Alario (39' st Fontana), Casimirri (22' st Attagli), Quagliata. A disposizione: Guddo, Manes, Barberini, Pesce, Fontana, Costa, Demartini S. All. Carmine Parlato

Arbitro: Frosi di Treviglio

Assistenti: Cortinovis di Bergamo e Capelli di Bergamo

Reti: 44' st Iadaresta (LT)