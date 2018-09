Sassari, intenso fine settimana per il Basket 90

di SSN

La stagione è ormai al via e come di consueto il Basket 90, storica società sassarese, si lancia in una nuova avventura, quella del 2019. Prima, venerdì con la presentazione delle squadre che prenderanno parte ai campionati in un progetto che nasce con i giovani e per i giovani che popolano le palestre con il basket come unica grande passione.



Un altro anno e una nuova sfida per società della presidente Cristina Faedda, del suo "braccio operativo" Stefania Bazzoni e tutto lo staff, instancabile e sempre su e giù per il campo sette giorni su sette. Per una passione infinita dimostrata anche dai tanti ragazzi che hanno animato Piazza d'Italia con una marea di sfide 3vs3 in una domenica a spicchi.