Ambiente e aree inquinate: domani a Sassari l'assessore regionale Donatella Spano

Domani a Sassari, l’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, parteciperà alla presentazione pubblica del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate della Sardegna, adottato lo scorso luglio dalla Giunta regionale al termine di un complesso lavoro pluriennale dei tecnici dell’Assessorato. L’incontro, programmato alle 11 all’Auditorium Carmelo (piazza Colonnello Gavino Serra, 9), è il secondo degli appuntamenti territoriali organizzati per illustrare i contenuti del documento nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas). Tale procedura consente, attraverso l’attività di informazione, confronto e raccolta delle osservazioni, l’effettiva partecipazione delle amministrazioni locali, delle istituzioni e dei soggetti direttamente coinvolti nella gestione delle attività di bonifica dei siti inquinati. Il Piano fornisce il quadro aggiornato dei siti inquinati dell’Isola, dello stato dei lavori e le priorità di intervento per i prossimi sei anni e rappresenta uno strumento di pianificazione per riportare i territori in sicurezza.