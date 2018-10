Daniele Monachella miglior attore al Roma Comic Off 2018

È l’attore sassarese Daniele Monachella il vincitore del premio come miglior attore protagonista al Roma Comic Off 2018. Il Festival della comicità, giunto alla sua quarta edizione, si è chiuso ufficialmente ieri con la serata di premiazione ospitata al Teatro de’ Servi. Oltre 50 spettacoli ospitati in 10 teatri della Capitale. In tutto circa 300 attori in lizza per vincere il premio per la migliore interpretazione. Daniele Monachella, protagonista e autore dello spettacolo “Era l’allodola?” insieme a Carlo Valle, ha superato gli altri due candidati in nomination: Marco Giardina (Virgilio va’ all’Inferno) e Alessandro Calamucci (Sognando Godot). Motivo di soddisfazione ancora maggiore le modalità di voto che hanno portato al successo di Monachella: il migliore attore della rassegna è stato infatti decretato dalle preferenze espresse dal pubblico e da una giuria di critici ed esperti.



“È stato un crescendo di emozioni: dal debutto a Roma al teatro di Documenti, all’attesa per l’esito del voto che mi ha portato prima ad ottenere una insperata candidatura e poi addirittura a vincere il primo premio.” Sono le prime parole di Daniele Monachella che ieri non ha potuto ritirare il premio a causa dell’impossibilità di raggiungere Roma. Tutti al completo infatti i voli dagli aeroporti sardi. Rimane comunque la grande soddisfazione per un premio prestigioso. “Il mio pensiero – prosegue l’attore sassarese – è rivolto prima di tutto a Carlo Valle che con me ha condiviso e condivide la splendida esperienza di “Era l’allodola?”, una commedia nata quasi per caso e che ora sta ricevendo apprezzamenti e richieste da ogni parte di Italia. È la dimostrazione che uno spettacolo teatrale interamente realizzato in Sardegna può andare oltre i confini della nostra regione e ottenere quel successo che merita.”