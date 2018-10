Via Buccari a Sassari, residenti sul piede di guerra: Alivesi:"Strada dissestata e buche pericolose"

Riportiamo l'intervento del consigliere del comune di Sassari Manuel Alivesi, che raccoglie le lamentele dei residenti in via Buccari, ormai spazientiti dalle difficoltà di transito in una strada piena di buche, dove l'asfalto si è completamente sgretolato:



"In Via Buccari, traversa di Viale San Francesco, lo stato delle manutenzioni della pavimentazione pare non essere mai stato fatto.La via, stretta e con il marciapiede solo da un lato, presenta buche ed asfalto sgretolato.In questi giorni strada e pazienza dei residenti vengono messe a dura prova dalla deviazione del traffico per il cantiere di Viale Umberto che dirotta li tutto il traffico in uscita verso Corso Trinità e Corso Giovanni Pascoli. Abbiamo presentato una interpellanza urgente al Sindaco Antonio Piu affinche ci informi sulla durata dei lavori e, soprattutto, sul fatto che la strada sia stata inserita tra l’elenco delle Vie cittadine per il rifacimento del manto di asfalto."