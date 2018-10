Cagliari. Società evade il fisco per oltre 275.000 euro

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della tenenza di Sarroch hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un'impresa operante nel settore della lavorazione del metallo.



L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti.



Le operazioni di controllo hanno consentito di rilevare che l'impresa ha occultato ricavi per complessivi 246.139 euro e omesso di dichiarare l'iva per un importo totale pari a 53.043 euro.



I finanzieri hanno inoltre appurato che il titolare dell'impresa, violando gli obblighi dichiarativi relativi alla sua posizione fiscale complessivamente considerata, ha omesso di dichiarare redditi derivanti dal percepimento di pensione per cpmplessivi 29.962 euro, circostanza, questa, che gli consentiva di rientrare in uno scaglione di reddito inferiore e di pagare, conseguentemente, meno tasse.



L'impresa è stata segnalata all'Agenzia delle Entrate al fine di sottoporre a sequestro i beni aziendali a titolo di garanzia dei debiti verso l’erario.