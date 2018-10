Incidente mortale sulla 131

A causa di un incidente la strada statale 131 “Carlo Felice” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord, all’altezza dello svincolo per Sardara al km 53,120. Nell’incidente, che ha coinvolto un’auto finita fuori strada, una persona è deceduta. Il traffico è stato deviato in loco sulle rampe dello svincolo di Sardara. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.