Sassari. Tutto pronto per la quarta edizione del "Festival del Cantautore" in piazza Santa Caterina

Il Piccolo Festival del Cantautore & Premio A.Squarciagola giunge alla quarta edizione. L'esperienza canora del festival è iniziata nel 2015. Quest’anno l'anteprima si è svolta al Ticcu Social Club, con la partecipazione di tanti ospiti, di alcuni affermati cantautori isolani e oltremare come Stefano Giaccone. La novità di quest'anno è la mostra fotografica dedicata al festival a cura di Barbara Oggiano. Dai vincitori del Premio, sono spuntati i nomi di nuove proposte come Raffaele Puglia per prima edizione, di Sidra Piera Demurtas per la seconda e per le terza Elisabetta Mattia Usai. Tutti i partecipanti si sono esibiti sul prestigioso palco di Abbabula Festival. Tra loro anche Angela Colombino che pur non vincendo si è fatta sentire e apprezzare un po da tutti. E' stata scelta per giunta dalle ragazze terribili.



Nato da una folle idea di Luca Usai, musicista autore e presidente dell'Associazione Culturale Archè, messo in atto grazie alla collaborazione fondamentale di alcune anime volenterose: Leonardo Carriero che ha sposato l'iniziativa, titolare di BirrAjò Sassari in piazza Santa Caterina. L'evento gode del patrocinio gratuito del comune di Sassari e si svolgerà come sempre in Piazza Santa Caterina negli spazi di Birrajo dall' 11 Ottobre giorno di presentazione e conferenza stampa, fino al 14 Ottobre sempre a partire dalle 20:00. Proprio ieri sono stati pubblicati e rivelati sulla pagina facebook tutti i nomi dei semifinalisti sapientemente selezionati da Antonio Abbotto detto Pibus giudice ed esperto musicale che si è occupato degli ascolti di preselezione:







FRANCESCA LEDDA



con "Focus" e "Limoni"



LUCA IMPERIO

con "Frida" e "Credo"



RAMINE Raffaello Landi

con "Danca da involucao" e "Rampante"



GIANTONIO DEMURO

con "Lo scheletro" e "Clochard"



MARIO LA MORTE Mario Sedda



con "Delitto di cogne" e Zainetto amichetto"



ROBERTO ACCIAROcon "Ho perso le scarpe" e "Pagine"



LUIGI CARTA con "Pancanziani" e "Ruggine"



LISANDRU SANNA con " Effervescenze d'Aprile" e "Fenomeni naturali"



CLAUDIO MURGIA con "La strada" e "Confini"



EDOARDO USAI Anice Fa Musica con "Il mio bel mondo" e " Lasciami andare"



I premi in palio sono tanti e gli aspiranti cantautori sono scelti da una competente giuria di qualità diversa ogni anno e composta da operatori del settore spettacolo, musicale, letterario , artistico:



1° Premio ABBAULA FESTIVAL grazie al partnership con le Ragazze Terribili,



2* Premio OFFICINE MUSICALI una registrazione professionale di un singolo,



3* Premio BIRRAJO SASSARI , una serata nella stagione primavera estate, da quest'anno



il 4° premio POPOLARE lo deciderà il pubblico e in palio una fornitura di prodotti a cura di Birrajo, e poi ci sono le ospitate con puntate monografiche su RadioVenere dove tutti i partecipanti sono invitati a raccontarsi e a suonare.



L' appuntamento è fissato per l'11,12,13,14 Ottobre dalle ore 20:00 in piazza Santa Caterina.A breve verrà pubblicato tutto il programma completo sulla pagina ufficiale del Piccolo Festival A.Squarciagola.