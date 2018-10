Ultimo atto del CIVM per Magliona a Luzzi

Magliona dichiara in vista di Luzzi: “Non possiamo fare molti calcoli. Inseguiamo e quindi soltanto una vittoria potrà regalarci il titolo assoluto. Affronto questo percorso di gara per la prima volta e non avrei mai immaginato un esordio più elettrizzante! In stagione siamo stati competitivi e già ci siamo tolti delle soddisfazioni importanti, speriamo che l'intero pacchetto funzioni bene e ci confermi in lotta per i vertici in questa finalissima che affrontiamo a testa alta insieme a tutta la squadra. Dovremo curare ogni minimo particolare e giocarci le nostre carte al meglio. Sappiamo che sarà un weekend molto intenso sotto ogni aspetto, a iniziare proprio da tutte le incognite legate a un esordio. Le motivazioni sono alte, metteremo sul piatto tutta la determinazione possibile”.





















E' l'ora del gran finale del Campionato Italiano Velocità Montagna 2018 per Omar Magliona, impegnato il prossimo weekend alla 23^ Luzzi Sambucina. Dopo essersi confermato campione italiano tra i prototipi di gruppo E2Sc, il cronoman sardo della scuderia siciliana CST Sport affronta per la prima volta in carriera l'impegnativa salita calabrese che il 5-7 ottobre conclude il CIVM con l'assegnazione del titolo assoluto. Al volante della Norma M20 Fc Zytek preparata dal Team Faggioli e gommata Pirelli e secondo nella generale a 8 punti dalla vetta, il driver sassarese impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica è ancora in corsa per lo scudetto assoluto, coronamento di una stagione 2018 già super e onorata al meglio con il Tricolore di E2Sc e ben quattro vittorie più sei podi assoluti conquistati nei dieci appuntamenti fin qui disputati. Venerdì sono in programma le verifiche sportive e tecniche nel pomeriggio. Sabato con partenza alle 9.30 le due prove ufficiali lungo i 6150 metri del tecnico tracciato cosentino, che domenica 7 ottobre dalle 9.00 ospita le decisive gara-1 e gara 2 della 23^ Cronoscalata Luzzi Sambucina.