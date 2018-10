Cani meticci in gara a Uri per conquistare il titolo di miglior quattrozampe

Durante il week end di Meticcio Expo 2018 sarà possibile partecipare a percorsi ludici educativi a “sei zampe”, tricks e dog dance, giochi di fiuto e attivazione mentale, attività informative e dimostrative sugli Interventi assistiti con gli animali, e sulla Paragility Dog; ci saranno inoltre stand informativi e di sensibilizzazione, con personale qualificato che fornirà consigli pratici su come gestire le problematiche della convivenza con il proprio cane.



















Lucidate il pelo e scaldate i muscoli dei vostri amici a quattro zampe: sabato 6 e domenica 7 ottobre, il boschetto di Uri ospiterà la seconda edizione di “Meticcio Expo”, esposizione cinofila amatoriale organizzata dal CSEN provinciale Olbia-Tempio, che passa in rassegna i cani meticci, rigorosamente senza pedigree, per eleggere il più bello, il più agile e il più simpatico fra tutti.La manifestazione, è sostenuta dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, ed è promossa dal Csen con il patrocinio gratuito del Comune di Uri e in collaborazione con l’Acsd Cultura e Sport, l’associazione Dna Randagio e l’Acsd Comunicanem.L’evento avrà inizio sabato 6 ottobre alle 15, con la convalida delle iscrizioni e con le gare delle categorie Cuccioli (da 3 a 6 mesi) e Junior (da 7 a 12 mesi). La rassegna proseguirà il 7 ottobre dalle ore 10, con i concorsi della categoria Adulti, che assegneranno i premi Bellezza, Mobilty e Simpatia. Dopo la pausa pranzo la manifestazione proseguirà con il “Best in Show” e l’assegnazione dei titoli di Mister Meticcio, Miss Meticcia e The Best (Premio Argon), ossia la proclamazione del miglior quattro zampe in assoluto.Per poter partecipare al concorso, che sarà trasmesso in diretta streaming sui canali web di Directa Sport Live Tv e sulle pagine social Csen, è sufficiente compilare il modulo d’iscrizione disponibile sul sito web del Csen Sardegna, al link http://www.csensardegna.it/wp-content/uploads/2018/09/Modulo-Iscrizione-Meticcio-EXPO-II-edizione-1.pdf, e inviarlo, compilato in tutti i suoi campi, all’indirizzo di posta elettronica csenolbia@virgilio.it.