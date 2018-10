Sassari. Il degrado in piazza Rossini, il video denuncia del consigliere Manuel Alivesi

Il consigliere Manuel Alivesi punta i riflettori sul degrado di Piazza Rossini e coglie le lamentele dei residenti:







"Il degrado in Piazza Rossini non riguarda solo piazza e la strada ma anche le palazzine di proprietà di Area. I residenti da tempo segnalano il grave stato manutentivo della struttura che necessita di interventi urgentissimi. Interpellati dagli inquilini ci siamo recati in Piazza Rossini per effettuare un sopralluogo dove è emersa una situazione preoccupante, se non altro per l’assoluta mancanza di attenzione e di riposte a seguito delle copiose segnalazioni e richieste di intervento.

."