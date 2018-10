Moda e riciclo vestono le modelle di Sennori

Abiti realizzati con tessuti riciclati e modelle non professioniste sfileranno in passerella domenica 7 ottobre, alle 20, ai giardini comunali di via Roma per la manifestazione “Sennori in Styling”, sfilata di “moda non convenzionale” organizzata dalla Pro Loco del presidente Riccardo Sara.La sfilata, che nasce da un’idea di Rita Sias e coinvolge le artiste sennoresi Delia Fiori e Francesca Piroddu, sfida le convenzioni della moda mettendo in scena abiti creati utilizzando materiali riciclati e indossati da modelle che non ricalcano i tradizionali canoni di bellezza adottati dal mondo delle passerelle.



Il tema della sfilata di quest’anno è proprio il riciclo: nell'era del consumismo sfrenato, le artiste e gli organizzatori di “Sennori in Styling” hanno voluto mettere l’accento sulla possibilità di dare una seconda vita agli oggetti e ai materiali dismessi, che solo apparentemente sono privi di valore. Tutti gli abiti che sfileranno sono stati ottenuti riutilizzando materiali di scarto e stoffe dismesse.