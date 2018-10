Meteo. Da domani attesi temporali e forti venti in tutta l'isola

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico a partire dalla mezzanotte di domani fino alle 23.59 sui bacini CAMPIDANO e IGLESIENTE, FLUMENDOSA – FLUMINEDDU E GALLURA - TIRSO.







Nella giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco che interesseranno la Sardegna orientale e meridionale. Il fenomeno risulterà particolarmente intenso sulla parte sud-orientale dell'isola con temporali diffusi anche di forte intensità. L'attività temporalesca inizierà nel corso della mattinata di domani e andrà rafforzandosi nella seconda parte della giornata e durerà sino a dopodomani. Venti forti da nord-est soffieranno lungo la costa orientale e settentrionale dell'isola.



La Protezione Civile avverte che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto diattraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

