Riaperta al traffico la statale 672 “Sassari-Tempio” bloccata da questa mattina

Sulla strada statale 672 “Sassari-Tempio” il traffico è di nuovo regolare dopo il blocco di questa mattina a causa della presenza di calcinacci sul piano viabile al km 32,000, nel territorio di Perfugas, in provincia di Sassari.



I calcinacci si sono staccati da un cavalcavia che sovrasta la statale, afferente alla viabilità comunale e non di competenza Anas.



La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla rimozione dei calcinacci e alla messa in sicurezza del cavalcavia da parte dei Vigili del Fuoco.



