Sassari. Parte Enterprise Competition, il programma di accompagnamento alla nascita di nuove imprese

Accesso ai finanziamenti destinati alle idee di impresa. L'amministrazione procederà a predisporre un avviso per la procedura di somministrazione di finanziamenti destinati al sostegno e alla promozione delle idee di impresa che hanno portato a compimento con successo il percorso di incubazione, secondo specifici criteri di valutazione. Le nuove imprese dovranno localizzare la sede della loro attività nell’area di intervento dell’ITI Sassari Storica, così da contribuire a dare impulso alla rivitalizzazione del quartiere.













Una competizione di idee di impresa, che darà la possibilità di dare loro forma e sostanza: è Enterprise Competition, il programma di accompagnamento alla nascita di nuove realtà imprenditoriali, inserito tra le azioni dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI) “Sassari Storica”. I contenuti e le modalità di partecipazione al programma sono stati illustrati questo pomeriggio in Largo Infermeria San Pietro dal sindaco Nicola Sanna, dall'assessore alle Politiche per la Pianificazione territoriale, Attività produttive ed Edilizia privata Alessandro Boiano e dalla dirigente del Settore Attività produttive ed Edilizia privata Chiara Salis.Attraverso l’avviso pubblico, il Comune di Sassari intende raccogliere le candidature, stimate in un numero massimo di sessanta, di chi è interessato a prendere parte al programma. I destinatari sono disoccupati e/o inoccupati, residenti nel Comune di Sassari e, prioritariamente, nell’area di intervento dell’ITI Sassari Storica che intendono sviluppare nuove iniziative d’impresa o strutturare business plan a sostegno di idee imprenditoriali nei settori: ICT, turismo, cultura e ambiente, reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, agroindustria, biomedicina, aerospazio, produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale.«Il Comune di Sassari, in qualità di organismo intermedio per la gestione e l’attuazione dell’Iti “Sassari Storica” - ha detto l'assessore Boiano - è in prima linea nell'organizzazione di tutti gli incontri e degli eventi divulgativi utili per spiegare alla cittadinanza come questi progetti, all'apparenza così astratti e lontani dalla quotidianità, siano invece tangibili e importantissimi per il territorio. Quello di oggi, in particolare, darà strumenti reali per facilitare e incentivare l'autoimprenditorialità, incrementando così l'occupazione. I partecipanti selezionati dal programma avranno l’opportunità di accedere all’Enterprise Competition, una vera e propria competizione di idee di impresa. Daranno forma alle proprie idee, migliorandole, fino a ottenere un supporto finanziario per l’avvio e lo sviluppo di un progetto imprenditoriale».«Gli interventi territoriali per il centro storico sono volti a ripopolare l'area con attività d'impresa – ha sottolineato il sindaco Nicola Sanna -. L'obiettivo è la rivivificazione di una parte della città che è stata abbandonata dai sassaresi in favore di quartieri di nuova costruzione e dell'agro. Il degrado presente in alcune zone si combatte con l'incremento del tessuto economico e produttivo. La visione che l'amministrazione ha per il centro storico si è trasformata in programmi e progetti finanziati e oggi effettivamente avviati».Le attività previsteEnterprise competition. Evento della durata di 4 giorni durante il quale i partecipanti potranno concorrere, sottoponendo le proprie idee d’impresa ad una platea di esperti del settore. È una competizione, finalizzata all’individuazione delle migliori proposte che potranno accedere alle successive fasi di Pre-incubazione e Incubazione e arrivare al finanziamento. Gli aspiranti imprenditori potranno presentare le proprie idee progettuali d’impresa, partecipare ad attività di formazione ed esercitazioni pratiche, affiancati da due tutor che guideranno i partecipanti nell’affinamento della propria idea di business.Cicli di pre-incubazione e incubazione. Alla fase di pre-incubazione e incubazione sarà ammesso un numero non superiore di 14 team/idee di progetto. Ciclo 1 – PRE-INCUBAZIONE La fase di pre-incubazione permetterà l’approfondimento delle proposte selezionate al termine della Fase 1, l’individuazione delle migliori idee e lo sviluppo dei business plan. Al termine del Ciclo 1, verranno selezionati i migliori progetti che potranno accedere alla fase successiva. I progetti potranno essere inoltre presentati a stakeholder ed esperti della comunità finanziaria. Ciclo 2 – INCUBAZIONE I partecipanti saranno affiancati da tutor e consulenti che li supporteranno nello sviluppo dell’idea imprenditoriale, e da esperti e professionisti nell’ambito delle start up, in un percorso di affiancamento consulenziale. Al termine del percorso di incubazione i partecipanti presenteranno la propria idea di impresa rielaborata e completa di business plan.