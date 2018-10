"Urban Nature", il wwf Sassari si prepara per l'evento nazionale

Per l’atteso evento nazionale Urban nature Sassari organizza un incontro al Parco di San Pietro in Silki, Sassari, Domenica 7 ottobre ore 17:00. Urban Nature quest’anno punterà i riflettori sugli effetti che provoca uno stile di vita condizionato dal vivere in un ambiente artificiale, dove la natura e la salute vengono spesso al secondo posto e dove i più piccoli sono anche i più colpiti.

Particolare spazio sarà dato ai giovani per nuove idee su come promuovere e proteggere la biodiversità in ambito urbano. L’elisir di buona salute per tutti noi, e in particolare per i più piccoli, è nascosto nel verde urbano: è questo il principio dal quale dovrebbe partire la progettazione delle nostre città per restituire agli abitanti la “biodiversità perduta” e dare finalmente valore alla natura soprattutto nelle città. Un primo contributo viene dato dal Prof. Emmanuele Farris che coinvolgerà i suoi studenti.