Tante le aziende sarde presenti a Roma al Villaggio Coldiretti

Ci sarà anche un pezzo di Sardegna nella tre giorni romana del Villaggio Coldiretti grazie ad una rappresentanza delle aziende agricole con i prodotti simbolo dell’Isola.

Dal 5 al 7 ottobre prossimo, infatti, il Circo Massimo a Roma ospita per la prima volta il Villaggio Coldiretti, la più grande fattoria in città mai vista. Su 80mila metri quadrati si potrà vivere l’emozione della campagna tra le aziende agricole, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, tra gli uccelli per imparare l’antica arte del falconiere, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, nella capanna dei pastori o nelle fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l’uva, a impastare il pane o a fare l’orto.

Per tutto il week end si può conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione Made in Italy. Ci sarà una vera e propria Arca di Noè dove scoprire gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia. Simbolo della giornata sarà l’asino italiano che dopo aver rischiato l’estinzione è tornato prepotentemente nelle diverse razze da quello dell’Amiata, a quello dell’Asinara, da quello sardo a quello di Martina Franca e molti altri.

Ma sarà possibile conoscere i formaggi, i salumi, la frutta e gli ortaggi “dimenticati”, e gli antichi mestieri con intagliatori, lanai, cappellai e ceramisti.

#STOCOICONTADINI è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero week end tutti potranno vivere per una volta l’ esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 5 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato.

Alla tre giorni in rappresentanza delle istituzioni parteciperanno tra gli altri i Vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini, il Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Virginia Raggi insieme al Presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e al Segretario Generale Vincenzo Gesmundo.

La Sardegna avrà una sua delegazione nel più grande mercato a chilometro zero di Campagna Amica. Nove aziende saranno presenti da venerdì a sabato con lo zafferano di San Gavino, il pecorino di Osilo, il Fiore sardo, il pane carasau e su pistoccu, l’olio di lentisco, l’agricosmesi, il maialetto, l’agnello di Sardegna Igp, le confetture, su casizzolu del Montiferru.

Sarà presente anche il pecorino etico solidale frutto dell’accordo di filiera tra i pastori e Biraghi che tanto successo sta ottenendo nel mercato. Venerdì mattina, all’interno del villaggio il presidente e il direttore di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba presenteranno insieme ai dirigenti della Biraghi gli incredibili numeri di questo accordo.

“Il Villaggio Coldiretti che tanto successo ha riscosso nelle prime quattro tappe di Milano, Napoli, Bari e Torino, a Roma sarà contraddistinto dal multiforme e straordinario mondo agricolo italiano. Ci saranno i sapori e saperi di tutte le regioni – spiega il presidente Battista Cualbu -. Sarà una vetrina importante per tutto l’agroalimentare sardo. Un'occasione non solo di vendita per i produttori ma di vera promozione del territorio e di tutta la cultura e saper fare che c’è dietro una forma di formaggio e una sfiglia di pane carasau o un agnello”.

“Anche a Roma, come nelle altre quattro tappe dei Villaggi – sostiene il direttore Luca Saba – ci sarà un vetrina riservata al Pecorino solidale, al formaggio dei pastori che promuoviamo insieme a Biraghi. Ma ci saranno anche i nostri agrichef a presentare i piatti contadini sardi e una delegazione di giovani che parteciperanno al Villaggio delle idee dove i nuovi agricoltori discuteranno del futuro dell’agricoltura italiana”.