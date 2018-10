Comuni Family d'Italia, Alghero si prepara per il grande evento nazionale

Tutto pronto ad Alghero per la prima convention nazionale dei Comuni Family d'Italia: al centro del dibattito le Politiche per il benessere della Famiglia. L’evento che s'inserisce all'interno dell'Alguer Family Festival, è promosso dal Comune di Alghero, la Provincia Autonoma di Trento e l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Ha il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Anci Sardegna. I lavori della Convention saranno arricchiti dalla presenza del direttivo dell’ ELFAC (European Large Family Confederation) e del Board del Network Family in Europa. Ad aprire i lavori in programma venerdì 5 ottobre, alle ore 15, presso la sala conferenze del Quarter, dopo il ricevimento, i saluti e il contributo del sindaco di Alghero Mario Bruno, che traccerà il bilancio a due anni dalla nascita dell’Ufficio Politiche Familiari, insieme ai coordinatori nazionali del network Family In Italia, Mauro e Filomena Ledda. Numerosi e qualificati gli interventi in programma, con quattro sessioni di lavorio: "I Comuni Family Friendly", con i contributi di Luca Canessa, segretario generale comune di Alghero, Alessia Marta, assessore alla Famiglia comune di Todi, Cinzia Locatelli, sindaco del comune di Cerete e Edi Cicchi, assessore al Sociale e Famiglia del comune di Perugia e responsabile Anci sulle Politiche del Sociale in Italia; "Sardegna: Una Regione Amica della Famiglia" alla presenza di Luigi Arru, assessore eegionale alla Sanità e Welfare e Stefania Manca, direttrice generale Welfare Regione Sardegna; "Italia: Uno stato Amico della Famiglia" con gli interventi di Luciano Malfer, direttore Agenzia per la Famiglia della Provincia di Trento, Raffaella e Giuseppe Butturini, past Presidenti Associazione Nazionale Famiglie Numerose; "Un’Europa Family Friendly" Raul Sanchez, direttore generale ELFAC (European Large Families Conferedation), Raivis Bremsmits, direttore delle Politiche Regionale del Ministero Protezione e Regina Florio, presidente ELFAC. Conclusioni affidate a Giuseppe di Donato del dipartimento Politiche per la Famiglia del Governo Italiano e Gabriella e Eugenio Lao, presidenti Forum Associazioni Familiari Sardegna. La giornata di domani si aprirà la mattina dalle ore 9,30 col convegno "La Famiglia al Centro", ospitato presso la sala "Il Chiostro" di San Francesco, alla presenza, tra gli altri, del Presidente Anci Sardegna Emiliano Deiana che parlerà di risorse familiari e Reti comunitarie, dell'assessore regionale Luigi Arru e numerosi sindaci di comuni in Sardegna.