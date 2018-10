Sassari. Sabato ai giardini pubblici di via Tavolara torna l'Oktoberfest

L’appuntamento è quindi ai Giardini Pubblici di Via Tavolara, parte bassa, dalle 12:30 fino a notte, il 6 Ottobre per l’Oktoberfest sassarese.















Uno degli appuntamenti ormai immancabili per dare il benvenuto all’autunno in festa: si rinnova anche quest’anno, nella cornice dei Giardini Pubblici, l’Oktoberfest targata Eventi6, giunta alla settima edizione, con il Patrocinio del Comune di Sassari.Gli ingredienti della lunga giornata che sabato 6, prenderà il via alle 12:30 sono sempre tanti ed in grado di accontentare tutto il pubblico che ogni anno rinnova la fiducia ad una formula collaudatissima a base di piatti tipici bavaresi, birra, animazione e giochi per bambini e famiglie e naturalmente tanta musica con diversi gruppi che si susseguiranno sul palco insieme al dj set.“Un’edizione speciale - dicono gli organizzatori dell’Associazione Eventi6 - a pochi mesi dalla prematura scomparsa del nostro amico e membro dell’Associazione fino dalla sua fondazione, Daniele Pintus. Eravamo indecisi se organizzare anche quest’anno l’Oktoberfest. Poi la voglia di offrire alla città una bella giornata spensierata e divertente, anche nel suo ricordo e con il supporto di sua moglie Estela, ci è sembrato un bel modo per averlo nei nostri pensieri ed in quelli di tutti i cittadini che negli anni ci hanno seguito e hanno conosciuto Daniele ed il bar di Piazza Tola”.Tutti ai posti di comando quindi, con birra e cibi tipici (quest’anno con la partecipazione di alcuni food truck che amplieranno l’offerta gastronomica della manifestazione) che verranno accompagnati dalla musica con 5 gruppi: l’immancabile folk sassarese durante l’ora di pranzo, perché la festa è tedesca, ma un po’ di sano folklore locale non guasta mai. A seguire i giovanissimi Dear Mark ed il loro repertorio di cover dei Dire Straits. Dopo le 18:00, l’atmosfera di scalderà con Alessandro Azara ed il suo tributo a Rino Gaetano, mentre al calar della sera, arriveranno gli SKAOSS con il loro travolgente ska e rock stady e The Rubik’s Tube, per un divertente salto negli anni 80.