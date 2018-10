Protezione Civile Sardegna. Nuovo allerta meteo per la giornata di domani

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta di Logudoro, Montevecchio Pischilappiu e Tirso a partire dalle ore 09:00 di domani e sino alla mezzanotte.

Un avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato e un ordinaria criticità per rischio idraulico sulla zona di allerta di Flumendosa-Flumineddu a partire dalle ore 14 di oggi e fino alla mezzanotte di domani.

Un avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato e un ordinaria criticità per rischio idraulico sulla zona di allerta di Gallura.

Un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato a partire dalle ore 14:00 di oggi e sino alla mezzanotte di domani sulle zone di allerta di CAMPIDANO E IGLESIENTE.







Nella seconda parte di oggi precipitazioni anche temporalesche interesseranno ancora la parte orientale della Regione con cumulati localmente moderati. Dalle prime ore di domani un nuovo impulso di aria umida da sud est accompagnato all'approfondirsi di un nuovo minimo di pressione al suolo, interesserò tutta la Regione portanto della ventilazione localmente forte da nord est sulle coste settentrionali nella prima parte della giornata. Precipitazioni anche temporalesche generalmente moderate, interesseranno tutta la Sardegna a partire dalla parte orientale già dalla prime ore di domani. Sulla parte orientale si potranno avere cumulati localmente anche elevati.







La Protezione Civile avverte che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.