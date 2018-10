Sassari. "Arte e sbarazzo in centro" rinviata a sabato

Inoltre saranno chiuse al traffico via Cavour, tra via Manno e largo Brigata Sassari; via Carlo Alberto, tra via Enrico Costa e piazza d’Italia; via Al Carmine; corso Vittorio Emanuele, tra via Cesare Battisti e via Sebastiano Satta.









Posticipo evento. L'iniziativa “Arte e sbarazzo in centro” in programma per domani 5 ottobre, è stata rinviata al 6 ottobre a causa del maltempo. Sono previste modifiche alla viabilità per sabato 6 ottobre, dalle 9 a mezzanotte. Sarà vietata la fermata in via Enrico Costa, tra via Brigata Sassari e via Manno; in via Carlo Alberto, tra via Enrico Costa e piazza d’Italia; in via Cavour, tra via Manno e largo Brigata Sassari; in via Brigata Sassari, tra piazza Castello e via Turritana; in piazza Castello, tra via Luzzatti e via Brigata Sassari.