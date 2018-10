Gonnosfanadiga. Il Panificio "Porta1918" compie 100 anni

pane.





Domenica 7 ottobre 2018, nella sede di Gonnosfanadiga, in Via dei Fornai n.1, il Panificio Porta1918 festeggerà il suo primo secolo di Storia. Un secolo di pane e di condivisione. Un secolo di pasta madre. Sì, perché sono passati 100 anni da quando nonna Chiara, nel 1918, creò la pasta madre che ancora oggi viene utilizzata nella produzione del pane Porta e che ha legato 4 generazioni diverse. “Il nostro primo secolo di storia sarà un’occasione per ripensare a ciò che è stato il nostro passato e a quello che ci riserverà ilfuturo – osserva Gianfranco Porta, titolare dell’attività – futuro dove dobbiamo rimettere al centro della nostra tavola e della nostra vita il pane. Come elemento di valorizzazione culturale, sociale ed economica per il nostro territorio”. Sarà dunque una iniziativa dove si parlerà di pane nelle sue più ampie sfaccettature, dove la pasta madre sarà elemento di congiunzione. “L’idea di questa festa – dichiara Riccardo Porta, quarta generazione della famiglia Porta – è nata tanto tempo fa e ha visto la partecipazione non solo della famiglia Porta e dei nostri collaboratori, ma nella sua organizzazione sono stati fondamentali gli studenti universitari Arianna Paulon, Alessia Marini, Riccardo Lai, che hanno concorso e vinto il contest organizzato in collaborazione con i corsi di Marketing e Marketing turistico della facoltà di Scienze economiche dell’Università di Cagliari sull’organizzazione dei festeggiamenti del nostro centenario”. Il programma è ricco e goloso, si partirà alle 9:30 con il “taglio del pane” e il “rinfresco della pasta madre centenaria di Nonna Chiara” e si susseguiranno laboratori, degustazioni, sfornate, show cooking, dibattiti e incontri.“Sarà l’occasione per festeggiare e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad aggiungere il nostro primo secolo di storia: collaboratori, clienti e partners con i quali condividiamo la stessa passione per le buone lievitazioni.”“C’era una volta Nonna Chiara”.La favola della famiglia Porta potrebbe iniziare con queste parole,proprio oggi che la Porta 1918 festeggia un secolo di vita, dipassione e di duro lavoro nell’arte della panificazione. Cento anni,come quelli della pasta madre di Nonna Chiara, che ancora oggi èquella con cui si impasta un pane che ha tutto il sapore di una volta.“La pasta madre è il nostro orgoglio e il segreto dei nostri prodotti.Non è un record assoluto di anzianità ma poco ci manca”, inizia araccontare Riccardo Porta, un simpatico e giovane imprenditore sardo,erede di questa secolare tradizione famigliare.Questa storia secolare ha inizio a Gonnosfanadiga, il centro a metàstrada tra Cagliari e Oristano, che da sempre è la capitale sarda delOggi, la Porta 1918 ha superato i confini dell’entroterra isolano perconquistare il Sud della Sardegna. “Soltanto a Cagliari abbiamo duepunti vendita e un laboratorio di produzione. Per noi, che veniamo daun piccolo paesino di provincia, è un orgoglio essere approdati incittà e aver conquistato la fiducia dei cagliaritani e dei turisti”,aggiunge un giovane imprenditore che sta continuando un’eredità fattadi tradizione e amore per la Sardegna, di innovazione e di ricettecapaci di abbracciare l’evoluzione dei tempi e dei gusti degliitaliani. “In questi cento anni di attività non abbiamo mai smesso diutilizzare le ricette della tradizione e le materie prime delterritorio, tutte assolutamente a chilometro zero.“Le diverse tipologie di grano che utilizziamo vengono dalla Sardegna,da quelli duri per il pane tradizionale e gli altri prodotti da fornoa quelli morbidi per la pizza. Non ammettiamo eccezioni – aggiungePorta – Addirittura c’è stato un momento in cui, per una serie diragioni, non riuscivamo più a trovare le mandorle della nostra terra.Per noi era un problema enorme, ma che fortunatamente abbiamo risoltograzie alla Mandorle di Sardegna, una piccola azienda che come noi haa cuore la tradizione e l’eccellenza agroalimentare della nostrasplendida isola”. Mandorle che la Porta 1918 utilizza per uno deiprodotti di punta dell’azienda: l’Amaretto integrale, premiato a Expo2015 per l’innovazione della tradizione sarda. In questo trionfo disapori naturali, una deliziosa sintesi di tradizione, innovazione evalorizzazione del territorio, c’è tutta la filosofia della Porta1918. “Siamo partiti dalla ricetta tradizionale dell’amaretto, perpresentare al mercato un prodotto che diventasse ambasciatore di unnuovo sapore della Sardegna, non a caso è molto apprezzato in Italia enel mondo”. Innovazione che Riccardo Porta ha applicato a 360° inazienda.