Il Sardinia Film Festival all’Eur di Roma conferisce il premio Siae a Giulia Canella

Il 4 ottobre, la tredicesima edizione del Sardinia Film Festival ha avuto come ultimo palcoscenico del suo ricco calendario 2018 il quartiere EUR di Roma, dove è stato conferito un premio speciale promosso dalla SIAE per gli autori under 35. La kermesse cinematografica internazionale organizzata dal Cineculb Sassari, ha infatti assegnato all’autrice veneta Giulia Canella il premio “Sillumina-copia privata per i giovani, per la cultura” come miglior giovane regista italiana 2018, per il cortometraggio “La faim va tout droit”, prodotto nel 2017 dal Centro Sperimentale di Cinematografia sede Lombardia, e distribuito da Zen Movie. E il luogo dell’appuntamento non poteva essere più rappresentativo. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato nella sede nazionale della Società Italiana degli Autori ed Editori, in via della Civiltà Romana 17, dal direttore generale Gaetano Blandini, al fianco del presidente del SFF, Angelo Tantaro, e del direttore artistico Carlo Dessì. Ad accompagnare la giovane regista, con evidente soddisfazione, è stato il distributore Giulio Mastromauro.





Subito dopo è stato proiettato in sala il corto di Canella, che ha saputo affrontare in modo magistrale il difficile e poco indagato tema dell’anoressia maschile. Tutto questo attraverso un personaggio, Charles, che si rifugia in una relazione immaginaria sperando di sfuggire al rapporto drammatico che ha con il suo corpo e con il cibo. “Sillumina” è un’iniziativa nata dall’Atto di indirizzo del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in applicazione di una norma della legge di stabilità del 2016, che prevede la distribuzione del 10 per cento dei compensi per la copia privata gestiti da SIAE in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani. Con la sola prima edizione “Sillumina” ha finanziato 216 progetti, per un totale di 6.310 milioni di euro: numeri destinati a crescere nella seconda edizione, che conta 296 progetti finanziati per 9.275 milioni di euro. Il SardiniaFilmFestival è un premio cinematografico internazionale dedicato al cortometraggio.





Mancava solo questo speciale tassello per completare l’edizione 2018 del Sardinia Film Festival, che si è svolto dal 28 giugno al 13 luglio toccando cinque importanti località turistiche del nord dell’isola come Villanova Monteleone, Alghero, Bosa, Stintino e Sassari, e presentando al pubblico circa novanta opere selezionate tra oltre 1600 lavori provenienti da tutto il mondo. Tra gli ospiti hanno partecipato numerose personalità del cinema internazionale come il regista russo Arthur Aristakisyan, il premio Oscar Aleksandr Petrov, il regista Andrey Konchalovsky e il maestro di montaggio Roberto Perpignani. Tra i partner del festival ci sono la Regione Sardegna, la Sardegna Film Commission, UnipolSai, Alghero Airport, Confalonieri Auto, Character e il periodico Diari di Cineclub come media partner.