"Acqua e luce del campo rom pagate dai cittadini sassaresi". Il M5S chiede spiegazioni al sindaco

Riportiamo la nota stampa del consigliere del Movimento 5 stelle Desirè Manca in merito alla situazione del campo Rom a Sassari:











"Il presupposto è semplice ma fondamentale: l’Amministrazione comunale è diretta emanazione della cittadinanza, per questo i cittadini devono essere costantemente informati sull’operato della stessa. Ciò deve accadere attraverso i rappresentanti eletti, che hanno diritto di fare domande e ricevere risposte esaustive, in primis dal sindaco della città. Lo strumento che i consiglieri hanno per porre un determinato quesito è l’interrogazione: si pone una domanda specifica, si ottiene una risposta pertinente.

Quesiti pertinenti, meritevoli di risposta eppure totalmente ignorati: “Le due interrogazioni non hanno mai avuto risposta. Il sindaco non dà spiegazioni né prende posizioni ufficiali - chiude Desiré Manca -. L’interrogazione è l’unico strumento che un consigliere ha per avere risposte dall’Amministrazione. Uno strumento che a Sassari perde ogni efficacia e dignità prevista dalla legge. Riteniamo che l’operato del sindaco in tal senso sia vergognoso”.