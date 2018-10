Sassari, al via la 4 Edizione del Piccolo Festival del Cantautore e PremioA.Squarciagola

Al via la 4^ Edizione del PICCOLO FESTIVAL DEL CANTAUTORE & PremioA.Squarciagola, ormai appuntamento fisso e imperdibile per tutti gli appassionati dell'iniziativa di anno in anno sempre più numerosi.Ecco come si svolgerà il programma completo dell’evento PICCOLO FESTIVAL DEL CANTAUTORE & Premio A.Squarciagola 4^ edizione 2018, l’appuntamento è dalle ore 20:00 alle 23:30 in P.S.Caterina Sassari presso gli spazi di BirrAjò nella suggestiva piazza. Si inizia Giovedì 11 Ottobre con la PRESENTAZIONE CONFERENZA STAMPA in cui sono invitati tutti gli addetti ai lavori, pubblico e partecipanti,ci sarà spazio per le domande e saranno ospiti per una chiacchierata informale Federico Murzi e Elisabetta Usai che ci racconteranno di come è stata la loro esperienza e progetti futuri. Venerdì 12 Ottobre la 1^SEMIFINALE del Premio.Asquarciagola :vedrà le performances di Gigetto Carta - Giantonio Demuro - Luca Imperio, OSPITE: gli Assassini Creative Studio che ci racconteranno un po di loro e che rapporto hanno con la musica d'autore, il CANTAUTORE: Mirko BigBon Zoroddu presenta in anteprima il suo primo Ep in uscita il 15 Ottobre un percorso tra Blues e attitudine.Sabato 13 Ottobre la 2^SEMIFINALE Premio A.Squarciagola: vedrà le esibizioni di Francesca Ledda AniceFaMusica Mario La Morte Ramine+ OSPITE: il maestro Titta Colleoni che per chi lo conosce non ha bisogno di troppe presentazioni, stiamo parlando di un musicista che ha suonato con Franco Battiato, Edoardo Bennato Lucio Dalla e tanti altri attivo in Radio e produttore. Farà parte anche della giuria per la finale di domenica 14.il CANTAUTORE: Igor Lampis presenta il suo “Cantacronache” gia in tour per l isola al finaco anche di altri musicisti come Dandy Bestia degli Skiantos.Domenica 14 Ottobre la giornata più impegnativa e carica di suspance con la 3^SEMIFINALE del Premio A.Squarciagola: con i partecipanti Lisandru Sanna Claudio Murgia Roberto Acciaro, l'OSPITE Jean Luc Stote direttamente dalla storica Radio Onda D’Urto consi attiva per la musica indipendente e di protesta e anche l’ideatore e organizzatore La Festa della Musica di Brescia che quest’anno ha fatto più di 200.000 presenze e numerosi palchi dedicati alla musica in tutta la città.Sempre la Domenica 14 dopo che i giudici avranno espresso le loro preferenze ci sarà la finale, in cui i prescelti ci faranno ascoltare un brano ciascuno completamente inedito piu il loro cavallo di battaglia.subito dopo mentre la giuria formula i vincitori ci saràil il CANTAUTORE Marco Lais gia accompagnatore nel tour di Stefano Giaccone ha aperto da poco il concerto di Gianni Maroccolo e presenta in anteprima assoluta una manciata di canzoni e le sue ricerche sonore tra poesia e tradizione.Infine la PREMIAZIONE dove la giuria al completo Barbara Vargiu ( Ragazze Terribili) Giovanni Salis (Tenco e Poetry Slam) Francesco Bellu ( Giornalista) Maurizio Giordo (Attore) Emiliano Longobardi (Scrittore Fumetti sceneggiatore) Francesca Arca ( Giornalista e Radio Venere) Jean.Luc Stote ( Radio Onda D'Urto e Festa della Musica di Brescia)Titta Colleoni ( Musicista ha collaborato con Battiato Bennato Lucio Dalla e...)rivelerà chi dei finalisti si aggiudica il 1° premio ABBABULA FESTIVAL opening per il prossimo appuntamento musicale a cura delle Ragazze Terribili, il 2° premioOFFICINE MUSICALI una registrazione professionale di un singolo a cura di Antonio Maciocco, il 3° premio BIRRAJO' una serata nella stagione primavera estate presso il Birrajo di Leonardo Carriero, il 4° premio POPOLARE Leonardo Carriero e Birrajo offrono una fornitura di prodotti. In più grazie alla presenza di Radio Venere si assicura la programmazione una puntata monografica per ogni partecipante al premio. Fra i vari sponsor oltre i sopracitati nell’organico a sostegno dell'iniziativa ci sono: TeleSassari Tv di Giuseppe Bazzoni che riprenderà in diretta parte dell ‘evento, Chiocciolina grafica e stampa di Andrea Sole , il B&B Monna Catarina di Mario Carta per la parte logistica, Madre Natura Bio , la Libreria Azuni col patrocinio gratuito del Comune di Sassari. La pagina facebook dove rimanere aggiornati è https://www.facebook.com/PICCOLOFESTIVALDELCANTAUTOREPremioASquarciagola/.