Nuovo allerta meteo su tutta la Sardegna

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per tutta la giornata di oggi (sabato), sull'intera Sardegna, è prevista una criticità ordinaria (codice GIALLO) per rischio idrogeologico, ossia per il rischio riferito ai pericoli dovuti a fenomeni quali frane, ruscellamenti in area urbana, alluvioni dei corsi d’acqua del reticolo minore ed effetti dovuti a fenomeni temporaleschi.

Le zone di allerta sono: Inglesiente, Campidano, Montevecchi-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro.