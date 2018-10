Sassari. A Platamona una nuova risonanza magnetica ad alto campo

“Ora per chi abita a Sassari, a Porto Torres, ad Alghero e fino alla costa Nord Occidentale non sarà più necessario “scendere” a Cagliari o andare a Nuoro per una TAC o una risonanza magnetica dell’encefalo o della colonna vertebrale”. È quanto si legge in una nota del Centro Cura Salute di Platamona, un centro diagnostico e terapeutico pubblico, nato da un Programma INTEGRATO D’Area nel 2000 e diventato ora, dopo alcuni anni, un centro di eccellenza nell’ambito della diagnostica strumentale.



“Abbiamo dotato il centro delle migliori tecnologie disponibili, tra Risonanza, RX e TAC, per dare una mano alla riduzione dei tempi di attesa. Molti pazienti del territorio sono infatti costretti ad attendere diversi mesi, oppure ad accettare appuntamenti a Cagliari o a Nuoro, con costi aggiuntivi di trasporto che si aggiungono al ticket e gravano sulle economie delle famiglie, oltre agli immancabili disagi fisici.” Si legge ancora nella nota.



“Abbiamo sottoscritto un investimento di centinaia di migliaia di euro per dotarci delle migliori tecnologie sul mercato ed offrire un servizio di eccellenza che si aggiunge alla Risonanza Magnetica articolare, attiva dal 2008, al percorso donna, la nostra attività di prevenzione delle patologie al seno nata dall’esperienza degli screening, nelle ASL di Sassari, Olbia e Carbonia degli anni scorsi e che hanno raggiunto percentuali di adesione record.”



La nuova risonanza magnetica ad alto campo è la Philips Intera Achieva da 1.5 tesla che consente di realizzare gli esami con la testa fuori dal magnete, riducendo la fastidiosa sensazione di claustrofobia delle macchine tradizionali, mentre la nuova TAC è una macchina a 16 slices di alta precisione.



Dal 1 settembre tutte le nuove macchine sono a disposizione per gli esami in regime privatistico in attesa del contratto di convenzione con l’ATS per il servizio sanitario regionale per il quale il Centro Cura Salute di Platamona è già accreditato.



Tutte le ulteriori informazioni sul Centro Cura Salute di Platamona, relative alle tecnologie e agli esami a disposizione e alle eventuali prenotazioni, sono disponibili su www.centrocuraesalute.com.



Il Centro Cura Salute si trova a Platamona, la storica località balneare a pochi chilometri da Sassari, Porto Torres e Sorso e si pone come punto di riferimento territoriale per un’ampia gamma di attività sanitarie e parasanitarie, finalizzate alla tutela della salute in generale, alla diagnostica tempestiva, alla terapia mirata ed al benessere generale della persona.



Il Centro Cura Salute di Platamona, di proprietà pubblica, è gestito da una società con esperienza pluriennale nei servizi di eccellenza per la cura e la salute e propone un innovativo servizio di diagnostica per immagine, un poliambulatorio medico e per la fisioterapia, oltre al percorso donna, un insieme di attività di prevenzione dedicato alla donna.