SERIE D

Pareggio interno per la Torres con il Castiadas

di SSN

La Torres pareggia 1-1 con il Castiadas nel campionato di serie D. Il gol del vantaggio per i sassaresi con Demartis al 5' del primo tempo. Pareggia nella ripresa Mesina al 22'.

Rossoblù vicinissimi al gol in numerose occasioni e anche se ridotti in dieci con Demartis falliscono la rete del vantaggio. Da rivedere l'azione su Sarritzu: lanciato a rete viene atterrato in area. La Torres chiude in in 9 per il rosso a Peana.