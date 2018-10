Aria nuova tra le pagine, aria di Libertà

di SSN

Il settimanale Libertà "esce" con un nuovo direttore, Antonio Meloni, una nuova veste grafica, nuovi contenuti e un progetto editoriale incentrato sul rilancio della storica testata diocesana che, fondata da padre Giovanni Battista Manzella, ha più di cento anni.



Sul numero 31, in distribuzione nelle parrocchie, nella Libreria Paoline Sassari, in via Carlo Alberto, Eddu, in via Pompeo Calvia e nella Libreria Cattolica Moderna, in Largo Seminario, a Sassari, sono presentati diversi servizi e altrettante notizie in una ripartizione per sezioni caratterizzate da bandiere e colori che rendono più intuitiva la fruibilità del giornale consentendo al lettore di apprezzare i contributi di redattori e collaboratori.