Mortale sulla 131, un uomo di Guasila si schianta contro il guard rail

L'ennesimo mortale sulle strade sarde. A bordo della Mercedes che si è schiantata contro il guard rail un uomo di 58 anni di Guasila. L'incidente si è verificato sulla 131 in direzione Sassari, al chilometro 22 nei pressi di Serramanna. Per cause ancora da accertare l'uomo è uscito fuori strada. La macchina ha impattato contro il guard rail ribaltandosi più volte. Nell'abitacolo con lui non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Dolianova insieme ai militari della caserma di Monastir e Serramanna.