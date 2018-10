Sassari. Open Fiber, nuovi cantieri. Si lavora senza chiudere il traffico

Al via i nuovi cantieri in via Oriani, via Roth, via Satta Branca, via Binna, via Casula, via Guarino, via Abozzi, via Nieddu, via Sirioni, via Manca, via Biasi, via Mossa, via De Carolis, parte alta di via Principessa Iolanda e da via Adelasia a viale Trieste per il ripristino del manto stradale a opera di Open Fiber. Inoltre via Siglienti, via Forlanini, via La Malfa e via Milano saranno interessati dalla posa dei cavi elettrici a opera dell'Enel. Tutti i lavori saranno compiuti a traffico aperto.