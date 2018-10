Sassari. Inseguimento sulla Buddi Buddi, arrestati due pregiudicati sassaresi per furto

A tal fine gli agenti invitano gli utenti che hanno subito furti in appartamento, non solo in città ma anche in provincia, a segnalare l’avvistamento dell’autovettura segnalata.



I due dopo le formalità di rito sono stati trasferiti nel carcere di Bancali.















Sabato gli agenti della Squadra Mobile, hanno arrestato due pregiudicati sassaresi, un 41enne e un 37enne, per aver opposto resistenza ad un pubblico ufficiale che li stava sottoponendo a controllo.Il fatto è avvenuto in via Pirandello quando, a seguito della segnalazione di alcuni furti avvenuti in città ed in zone limitrofe, gli agenti erano riusciti ad intercettare una Peugeot 206 verde chiaro, veicolo utilizzato dagli autori dei reati per garantirsi la fuga.Una volta intercettati i malviventi hanno fatto credere agli agenti di fermarsi, ma una volta in corrispondenza del posto di blocco hanno accelerato e quasi investito l’agente che ha evitato che il veicolo lo travolgesse.I malviventi si sono dati alla fuga in direzione della Buddi Buddi, disfacendosi di una borsa, lanciata dal finestrino dell’auto, successivamente recuperata dagli agenti che li inseguivano. Dopo un inseguimento protrattosi per qualche chilometro, i due malviventi sono stati bloccati e arrestati.Nella borsa recuperata sono stati rinvenuti diversi preziosi ed un notebook, che una volta acceso, ha consentito di risalire alla proprietaria alla quale è stato riconsegnato insieme al resto della refurtiva.A seguito dell’arresto, sono state effettuate le perquisizioni domiciliari, che hanno permesso di rinvenire presso l’abitazione di uno dei malviventi sostanze stupefacenti, una pistola giocattolo e diversi preziosi, sui quali seguiranno accertamenti sulla loro probabile provenienza illecita.