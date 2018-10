Sardegna. Pubblicati i bandi per la continuità aerea territoriale

Sono stati pubblicati oggi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea numero C362 i bandi per la continuità territoriale aerea da e per i principali aeroporti della Sardegna verso gli scali di Fiumicino e Linate. In base all’articolo 17 del regolamento Comunitario 1008/2008, dalla giornata odierna decorreranno i due mesi entro i quali le compagnie aeree interessate potranno presentare le offerte all’Assessorato dei Trasporti per operare in esclusiva e con la compensazione economica sulle rotte soggette a oneri di servizio pubblico. Il periodo di validità del nuovo sistema di continuità territoriale va da aprile 2019 sino a marzo 2022. Da oggi decorrono anche i sei mesi entro i quali le compagnie aeree comunitarie possono accettare le rotte senza compensazione economica e senza esclusiva. L’aggiudicazione con la compensazione economica e in esclusiva avrà effetto solo nel caso in cui entro sei mesi da oggi nessun vettore comunitario accetti gli oneri di servizio pubblico senza compensazione.