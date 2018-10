Enjoy sport now. San Giovanni capitale del divertimento per 150 Erasmus Uniss

Una inarrestabile esplosione di colori e di emozioni, di sano divertimento e comprensibile curiosità per quel che sarà: questo e tanto, troppo altro, sarà la terza edizione dell'Enjoy Sport Now, evento in programma venerdì prossimo, 12 ottobre 2018, a partire dalle ore 15 negli spazi del Cus Sassari a San Giovanni. Evento dedicato agli studenti incoming del progetto Erasmus, inserito nel programma del Welcome Weekend dell'Università degli studi di Sassari e organizzato dall'Erasmus Student Network di Sassari. Ritrovo fissato alle 14,45 in via Tavolara, partenza alle ore 15 e rientro programmato per le 21,30.



Lo sport – nello specifico l'Enjoy Sport Now 3.0 – si conferma negli anni ulteriore punto di contatto fra il Centro Sportivo universitario del presidente Nicola Giordanelli e l'Università di Sassari del magnifico rettore Massimo Carpinelli, che proprio sul progetto Erasmus e sull'internazionalizzazione ha scommesso senza esitazioni e investito in impegno e applicazione, ottenendo ottimi riscontri numerici e trasformando Sassari e il suo Ateneo in una meta appetibile per l'esperienza Erasmus di circa 150 studenti provenienti da ogni parte del vecchio continente.



«Lo sport è un fortissimo e riconosciuto motore di integrazione. Fare sport, farlo assieme divertendosi, contribuisce ad azzerare le distanze e ad abbattere le barriere, siano esse linguistiche o culturali. Confrontarsi, sfidarsi, giocare di squadra, esultare insieme per un canestro realizzato, per una bella parata, per un colpo a effetto sul campo da tennis: piccole grandi soddisfazioni utili a costruire e cementare i rapporti, a far sentire gli studenti Erasmus dell'Università di Sassari come a casa - spiega il presidente del Centro Sportivo universitario sassarese Nicola Giordanelli –. Anche nel 2019 il Cus Sassari si mette a piena disposizione degli studenti Erasmus incoming arrivati in città e pronti a vivere la loro esperienza fra città e Ateneo sassarese. Gli impianti sportivi di San Giovanni vogliono essere punto di incontro e di riferimento per loro, ragazzi che provengono da ogni part d'Europa e che proprio nello sport, come detto possono trovare uno strumento di conoscenza della nuova realtà che li circonda».



Proprio per questo dopo i grandi successi ottenuti nelle edizioni 2017 e 2018 della manifestazione Enjoy Sport Now, il Cus Sassari e la sua struttura hanno scelto di confermare il loro impegno per regalare agli Erasmus un'altra grande giornata di benvenuto, da vivere fra pratica sportiva, musica, divertimento, risate e un allegro e collettivo terzo tempo finale a il gruppo e favorisce il gioco di squadra. E allora porte aperte a ragazzi provenienti da ogni parte del vecchio continente e del Maghreb, che accompagnati dal propositivi e sempre presenti membri dell'Associazione Erasmus Student Network Sassari si divideranno fra i campi da calcio e il parquet del PalaCus, passando dal tennis al green volley, cimentandosi nell'arrampicata libera, animando le postazione dedicate al tiro con l'arco, al golf e alle lezioni di total body e zumba. Tante opportunità per stringere legami e nuove amicizie, diverse occasioni di socializzazione, un'intera giornata di sport all'aria aperta e una ribadita certezza: per gli Erasmus sassaresi la Welcome Week inizia sempre nel migliore dei modi. Benvenuti.