Ozieri, arrestato per evasione

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato P.S. di Ozieri ha tratto in arresto un 38enne, per evasione. Gli agenti, a seguito di un controllo presso il domicilio dell’arrestato, il quale risultava sottoposto al regime degli arresti domiciliari, hanno constatato la sua assenza. Le immediate ricerche, hanno consentito agli operatori di polizia di rintracciare l’uomo, nei pressi della propria abitazione, intento a sorseggiare una bevanda. I poliziotti dopo aver bloccato il 38 enne, l’hanno accompagnato presso gli uffici del Commissariato in stato di arresto. Nella mattinata di ieri, al termine dell’udienza, il Giudice presso il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere.