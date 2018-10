Nuovi parcometri in città a Sassari

Nei giorni scorsi sono stati sostituiti tutti i parcometri cittadini. I nuovi apparecchi installati da Saba Italia, completamente digitali, di ultima generazione e più performanti, in grado di garantire un miglior servizio, aggiungono ulteriori funzionalità per gli utenti. Oltre all'inserimento del numero di targa, è ora possibile pagare comodamente l’integrazione della sosta attraverso carta di credito o bancomat, direttamente sul parcometro. Per i primi giorni, finché non si prende dimestichezza coi nuovi apparecchi, il personale della ditta sarà a disposizione vicino alle colonnine per spiegare il funzionamento.