Sassari. Lotta al randagismo, bando per la sterilizzazione delle cagnette di proprietà

Per questo l'Ente ha deciso di stanziare fondi coi quali offrire un contributo a privati che intendano sottoporre la propria cagnetta all'operazione. Sarà stilata una graduatoria in base all'Isee e il contributo varierà da un massimo di 180 a un minimo di 120 euro. I richiedenti dovranno essere residenti a Sassari, avere un cane femmina microchippato e iscritto nella Bdr (Banca dati anagrafe canina regionale) e avere un reddito non superiore a 20mila euro. Per le aziende agricole e gli allevamenti, il contributo sarà erogato sino a esaurimento dello stanziamento, direttamente al soggetto avente diritto, dietro presentazione di copia della fattura o documento. Per i cani custodi di gregge, a guardia di allevamenti o aziende rurali registrate dall'Ats e certificate con codice identificativo, il contributo sarà erogato fino a un massimo di 200 euro. Le aziende agricole e gli allevamenti avranno diritto di precedenza rispetto agli altri proprietari di cani e saranno inseriti in graduatoria a prescindere dal reddito e dalla presentazione del modello Isee. l contributo sarà erogato per un solo cane per nucleo familiare o singolo proprietario e fino al raggiungimento della somma a disposizione. L'ordine della graduatoria sarà determinato in base al reddito, partendo dal più basso. Il contributo per la sterilizzazione sarà erogato nei limiti del tetto massimo del finanziamento stanziato. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicati il bando integrale e la modulistica.

















Scadono il 15 ottobre i termini per presentare la richiesta di contributo per la sterilizzazione della propria cagnetta, con la possibilità di scegliere il veterinario di fiducia. Un'occasione offerta dal Comune di Sassari, che cofinanzia con la Regione Sardegna una campagna di sterilizzazione dei cani di proprietà e prevede un contributo fino a 180 euro.I canili sono saturi, con animali di tutte le età, abbandonati e i più destinati a passare la loro vita dentro a un box. Nella lotta al randagismo la sterilizzazione è fondamentale.