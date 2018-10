Sassari. Chiudono per due giorni i parcheggi al Santissima Annunziata

Nei mesi scorsi, invece, prima di iniziare le opere di smantellamento, la ditta appaltatrice ha realizzato rilevazioni di polveri nell'aria, sia nella zona delle cliniche sia nella zona del Santissima Annunziata, oltreché di tipo fonometriche. I parametri raccolti saranno utilizzati a confronto nel momento in cui inizieranno materialmente le opere di abbattimento.





















Entrano nel vivo i lavori per l'abbattimento del palazzo rosso, all'interno del presidio ospedaliero dell'Aou di Sassari. Si avvia infatti a conclusione l'opera di svuotamento dell'intero edificio e, tra giovedì e venerdì, sarà rivista la viabilità interna e i parcheggi al Santissima Annunziata, così da consentire il passaggio in sicurezza dei mezzi pesanti nelle aree di cantiere.Per questo motivo dalla mezzanotte di giovedì 11 ottobre alle 18,30 di venerdì 12 ottobre il parcheggio del Santissima Annunziata sarà chiuso al pubblico e ai mezzi di servizio. In quelle date, infatti, saranno al lavoro gli operai che dovranno tracciare la nuova segnaletica orizzontale e posizionare quella verticale.Una volta conclusi questi lavori, l'accesso e l'uscita dal parcheggio del Santissima Annunziata avverranno unicamente da via Enrico De Nicola, perché sarà chiuso l'accesso da viale San Pietro.Nello scusarsi per l'eventuale disagio, l'Ufficio tecnico dell'Aou ricorda che nelle giornate di giovedì e venerdì gli utenti potranno comunque utilizzare il parcheggio delle cliniche San Pietro, con accesso dal palazzo Clemente, oppure il parcheggio Atp di via dei Mille.Nei prossimi giorni, inoltre – fanno sapere dall'Ufficio tecnico dell'Aou –, è prevista l'entrata in vigore dell'ordinanza comunale che riordinerà la viabilità intorno al complesso ospedaliero. L'obiettivo è consentire il transito in sicurezza dei mezzi di cantiere che saranno impiegati per la demolizione del padiglione rosso.Nella seconda metà del mese di ottobre è previsto, infatti, l'arrivo del macchinario che, con l'ausilio di pinze idrauliche, inizierà l'abbattimento dell'edificio.Intanto, in questi giorni gli operai delle ditte appaltatrici hanno provveduto a completare le operazioni di “strip out”: cioè a smantellare e portare in discarica elementi di finitura, quali porte interne, infissi in alluminio, vetrate, controsoffitti, tubazioni, materiali di isolamento, pavimenti in linoleum o pvc.Attorno all'edificio, poi, è stata avviata l'installazione di un ponteggio, coperto da un telone protettivo.