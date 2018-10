La strada Alghero-Olmedo chiusa al traffico per diverse ore a causa di un incidente

Brutto incidente alle porte di Alghero, sembrerebbe che le auto coinvolte siano tre e che ci siano quattro persone ferite. Secondo le prime indiscrezioni un'auto avrebbe sbandato all'improvviso andando a sbattere contro un'altro veicolo che arrivava dalla direzione opposta. Sembrerebbe che a causa dell'impatto violentissimo sia stato coinvolto un terzo mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alghero, il 118 e le forze dell'ordine. La strada che collega Alghero e Olmedo e il bivio della quattro corsie verso Sassari sono state chiuse per diverse ore. Le cause dell'incidente sono tuttora in fase di accertamento.