Sorso. Nasce il Parco Fitness Italia, una palestra super attrezzata immersa in ettari di macchia

Il parco è stato ceduto gratuitamente dalla E-agle Association, in memoria di Salvatore Noce, Atleta Finalista dei Campionati Italiani svoltisi a Milano il 3 ottobre del 1954, nella disciplina dei 100 metri. La E-agle Association (concessionaria esclusiva per l'Italia del prodotto Parco Fitness, in partnership con la società Ungherese KATKER 2005" Kft (SpA) , progetta, realizza e avvia progetti sportivi sul territorio italiano. Organizza gli eventi di presentazione e di promozione dei singoli parchi e forma tecnici e promotori attraverso appositi percorsi dedicati alla certificazione di istruttori di Parco Fitness (Parco Fitness Academy) e Project Marketing Manager.







Con questi presupposti è stato creato il 1° Parco Fitness Italiano, installato presso il Camping Li Nibari a Sorso grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Sorso, l'Associazione Sportiva Elenico ASD, la Sardegna Holidays Sri Marina di Sorso, la E-agle Association e la società ungherese<ft (SpA) produttrice dei Parchi Fitness. Grazie a questo progetto i cittadini potranno usufruire di una struttura unica nel suo genere: una palestra all'aperto immersa nel territorio di Sorso in una pineta con diversi ettari di estensione.

È negli intenti della E-agle Association far diventare questo impianto un punto di riferimento per le attività formative della Parco Fitness Academy, grazie alla quale saranno formati i professionisti abilitati a fungere da trainers in tutti i Parchi Fitness d'Italia. Periodicamente saranno organizzati i BOOT CAMP: giornate dedicate al divertimento, a/l'educazione fisica, a/l'alimentazione controllata e al rispetto della natura e rivolte sia ai bambini che agli adulti. La E-agle Association e la Elenico ASD ringraziano tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo ambizioso progetto, sia istituzioni che privati, nella speranza che questo impianto possa essere solo l'inizio di un nuovo percorso che veda lo sviluppo di una cultura dell'educazione fisica intesa come salute e benessere.







I parco fitness inoltre sono parchi inclusivi, vere e proprie palestre a/l'aperto accessibili a tutti. Vengono realizzati sulle specifiche richieste dal cliente, con materiali esclusivi e brevettati. Chiunque può utilizzare i parchi fitness: piccoli e grandi, persone in buona salute o fisicamente svantaggiate, ricchi e poveri. Possono essere realizzati per specifiche esigenze:educazione Fisica (scuole, parchi pubblici, impianti sportivi, ecc.), sport specifici (calcio, basket, nuoto, pallavolo, fitness, atletica, arti marziali, ecc.), progetti speciali per le disabilità, progetti per la riabilitazione, per l'esercito, le forze dell'ordine e l'inclusione sociale.

Staff Tecnico Parco Fitness Academy:Gianni Puggioni: Atleta Olimpionico - Responsabile Parco Fitness Italia AcademYPierluigi Melis: Istruttore Parco Fitness Italia Academy - Istruttore Calisthenics CagliariDott. Roberto Fiorino, fisioterapista, esperto in riabilitazione e posturale : Istruttore Parco Fitness Italia Academy (posturale e riabilitazione)