Porto Torres. Famiglie soddisfatte,cambiano gli orari dei bus. Disservizi al numero verde rifiuti

L'azienda ha informato gli uffici comunali di avere la linea telefonica del numero verde interrotta a causa di un guasto occorso in area industriale e non ancora riparato dal gestore telefonico. In attesa della risoluzione del problema, si invitano gli utenti a recarsi presso l'Ecocentro.

Accolte dall'Atp le richieste di modifica inoltrate dall'Amministrazione comunale in merito agli orari dei pullman : «Le famiglie di alcuni studenti e le dirigenti scolastiche ci avevano segnalato la non corrispondenza tra gli orari delle fermate del bus pubblico e l'uscita dei ragazzi dagli istituti – sottolinea il vicesindaco Marcello Zirulia – e per questo abbiamo avviato un'interlocuzione con Atp per segnalare le opportune modifiche. Abbiamo avuto una risposta positiva dalla Direzione Generale dell'azienda: grazie alla variazione apportata nelle giornate feriali saranno soddisfatte le richieste manifestate dai cittadini e i ragazzi potranno usufruire del servizio in via Monte Angellu e in via Antonelli». Per consentire al bus di giungere alle fermate prossime alle scuole dopo la fine delle lezioni è stato necessario effettuare alcune variazioni sull'orario invernale, in vigore da giovedì 11 ottobre: la linea “Presidio Asl + Cimitero” delle 11:30 partirà dal capolinea alle 11:50; quella “Presidio Asl” delle 12:20 sarà effettuata alle 12:45; la linea “Percorso Base - Monte Angellu” delle 13:30 sarà spostata alle 13:55 con prima fermata davanti all'istituto scolastico di Monte Angellu; la linea “Li Lioni” delle 14:25 partirà alle 14:45; la linea “Presidio Asl + Cimitero” delle 15:30 sarà effettuata alle 15:50.