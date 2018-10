Ottobre in poesia. Festival in versi a Sassari Tissi e Tempio

Confini, diversità, cambiamento”.





Colombino.





afghano Basir Ahang. Di etnia hazara e da tempo residente in Italia, Basir Ahang è noto anche per la sua attività di giornalista e attivista impegnato in tematiche legate ai rifugiati e al diritto d'asilo.









Il Festival prosegue ancora il 20 e 21 ottobre tra Sassari, Tissi e Tempio

all'indirizzo www.ottobreinpoesia.it











Cambiamenti epocali attraversano i nostri tempi, le società, i popoli e gliindividui. Tutti avvertiamo l'ansia di inoltrarci in sentieri sconosciuti. Alcuni siaggrappano a idee e schemi noti. Altri accettano la sfida del cambiamento,consapevoli che le vecchie strutture si stanno ormai sgretolando sotto lapressione di un mondo in rapida e tumultuosa trasformazione.Il Festival Internazionale Ottobre in Poesia 2018, manifestazione giuntaalla sua XII edizione sotto la direzione artistica di Leonardo Onida, coglie ilsegno dei tempi, accetta la sfida e intitola quest'anno le quattro giornate, inprogramma a Sassari, Tissi e Tempio dal 18 al 21 ottobre, “Metanoein –Metanoein, o metanoia, parola greca ricca di significati e sfumature, è quiintesa proprio nella sua accezione di mutamento profondo di pensiero, dimodificazione dell'atteggiamento - anche interiore - nei confrontidell'esistenza. Perché la creazione di un mondo nuovo, quale il presente cispinge a manifestare, richiede questa predisposizione e capacità.Proprio in questo senso la produzione originale del POP (Progetto Ottobrein Poesia) di quest'anno, intitolata Telo d’autore, invita a una direzione diversa dello sguardo: così 100 teli diverranno pagine di poesie e, per tutta la durata del festival, si affacceranno alle finestre, ai balconi delle vie centrali di Sassari portando a guardare verso il cielo e sentire l'aria del libero respiro. Sempre all'insegna di confini, diversità e cambiamento è l'evento inaugurale del festival, giovedì 18 ottobre a Sassari presso l'Assessorato alle Politiche Culturali (Palazzo Infermeria San Pietro, Via e Largo Infermeria San Pietro). Qui alle 11:30 si terrà la presentazione della mostra fotografica “Tutti veniamo dal mare” da un’idea di Costantino Idini e Leonardo Onida.Un viaggio nei volti, negli occhi, nelle storie spesso silenziose di esseriumani in cammino, di persone che cercano semplicemente un luogo, unospazio, un proprio posto nel mondo dove sentirsi a casa. La mostra saràvisitabile dal 18 al 31 ottobre negli orari di apertura dell’assessorato.A seguire, alle 12:00, a cura del progetto DUP: Decoro Urbano Poetico siterrà un Concerto aperitivo con le incursioni poetiche di AngelaAppuntamento da non perdere, sempre il 18 ottobre ma alle 18.00 in PiazzaTola, alla Biblioteca Comunale dove è in programma Isole della poesia,incontro con la scrittrice gallese Menna Elfyn. Sarà lei - poetessa ma anchescrittrice di opere teatrali e giornalista - a raccontare del suo viaggio nelmondo e per il mondo, fatto coi versi nel suo amato idioma. Con l'autricedialogherà Giuseppe Serpillo, mentre le letture di Sara Pusceddu e CarloValle si alterneranno alle musiche di artisti PoP.Alle 21:00 al Vecchio Mulino (via Frigaglia, Sassari) è la volta di ConfiniLinguistici, un eterogeneo e coinvolgente reading senza confini di poesiedi Tagore, Buttitta, Neruda, Bukowsky, Vecchioni tradotte in sassarese elogudorese. Protagonisti della serata Antonello Bazzu, Carmela Arghittu,Mario Marras, Eugenio Cossu. Con la partecipazione del Coro Gabriel diTempio. Ingresso solo spettacolo 7,00€. Spettacolo+cena con gli artisti17,00€.Venerdì 19 ottobre è la giornata dedicata alle premiazioni della XI edizionedel PLICS, Premio Letterario Internazionale Città di Sassari “L’Isola DeiVersi” & “Fabula Mundi”, premio che tradizionalmente si assegna nel corsofestival. Alle 10.30 a Palazzo di Città a Sassari si tiene la premiazione da parte della Giuria Scuole. Saranno presenti tutti i vincitori delle tre sezioni del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari e una rappresentanzadella giuria scuole che ha visto coinvolti 4000 studenti del LiceoCanopoleno, Liceo Azuni, Tecnico Industriale, Liceo Artistico, ScientificoMarconi e ITE Martini di Cagliari. Sempre a Palazzo di Città dalle 20:15 si svolgerà la cerimonia di premiazione Plics da parte della Giuria Tecnica.Dopo l'apertura della cerimonia con il Coro Gabriel di Tempio Pausania,alle 20.30 è in programma la consegna dei premi ai vincitori assoluti diciascuna sezione. A presentare la cerimonia sarà Stefano Cossu.Evento imperdibile alle 21:30 con la proiezione del film Sembra mio figlio.Tratto da una storia vera, opera selezionata per la candidatura agli Oscar, ilfilm, con la regia di Costanza Quatriglio, vede fra i protagonisti il poetaNel film Basir Ahang interpreta la figura di Ismail, un rifugiato fuggitobambino dall'Afghanistan per sottrarsi alla guerra e alle persecuzioni di cuida oltre un secolo è vittima la sua l'etnia, quella del popolo hazara.Dopo anni in Europa, dove ha trovato lavoro, amicizie e forse l'amore, Ismailsarà messo di fronte alla scelta di tornare nel suo Paese d'origine.Dopo la proiezione del film avrà luogo la consegna del premio speciale“Chiave Poetica della Città” a Basir Ahang. poeta del popolo hazara.(Ingresso 7,00€).con laboratori, letture, reading e concerti. A Tempio fra le tante iniziative, il 21 ottobre alle 11.00 nel piazzale della stazione è in programma CPU: Convivio Poetico Universale. Si terranno letture, improvvisazioni, performance poetiche e musicali con tutti gli artisti ospiti del festival che incontreranno poeti e artisti locali. E, ancora a Tempio, alle 16:30, è in programma una performance di narrazione, teatrodanza e musica di e con Giuseppe Cristaldi, Leonarda Catta e Manuel Rossi Cabizza intitolata “DONNA: Punto d’Origine e Nuovi Orizzonti in metamorfosi”.Il programma dettagliato del festival con tutti gli eventi è consultabile