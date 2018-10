Abbanoa, dalle 14 di domani interruzione idrica a Sassari

Abbanoa informa che, a causa di un intervento urgente di riparazione programmato dall'Enas, Ente acque della Sardegna, giovedì 11 ottobre mancherà l'acqua a Sassari. Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.

Dalle 14 di domani alle 5 di venerdì mattina sarà interrotto il servizio nel centro storico, monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Due chiusure sono previste nelle zone di Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, monte Rosello alto dalle 12 di domani alle 5 del giorno successivo e venerdì dalle 20 alle 5 di sabato. A Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari l'acqua mancherà domani dalle 16 alle 5 di venerdì e venerdì dalle 20 alle 5 di sabato. Non si prevedono restrizioni a Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e nel carcere di Bancali.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.



Per far fronte alle emergenze idriche sarà attivato un servizio di autobotte, e posizionate delle rastrelliere fisse. Ci saranno due autobotti per il riempimento dei serbatoi degli ospedali, tre punti fissi di erogazione nel piazzale Segni, in via Bachelet e viale Adua.