Allerta Meteo della Protezione Civile per rischio idrogeologico e idraulico

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un'avviso di elevata criticità per rischio idrologico localizzato e una moderata criticità per rischio idraulico a partire dalle 12 di oggi e sino alla mezzanotte di domani sulle zone allerta di Inglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu.Un ulteriore avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico è stato emesso dalle 12 di oggi e sino alla mezzanotte di domani nella zona di allerta Gallura.Precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità stanno interessando la fascia costiera oriemtale a sud-ovest di Cagliari , l'area metropolitana di Cagliari e la parte orientale dell'isola. Nella giornata di oggi e nella giornata di domani sono ancora previste preciitazioni scarse anche a carattere temporalesco sulla Sardegna meridionale e orientale, anche di forte intensità e con cumulati molto elevati nei periodi di validità.